إصابة 25 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة نحو 25 جنديا إسرائيليا في معارك خلال العملية البرية بجنوب لبنان.

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