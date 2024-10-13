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إصابة 25 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-    أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة نحو 25 جنديا إسرائيليا في معارك خلال العملية البرية بجنوب لبنان.

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وأكدت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، هبوط مروحيتين عسكريتين في مستشفى "رمبام" في حيفا.

 
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