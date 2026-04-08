إصابة 4 أشخاص في قطر إثر سقوط شظايا على منزل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة من بينها طفلة قطرية عقب سقوط شظايا على منزل في منطقة مريخ.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجهات الأمنية تعاملت مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد القطريين في منطقة مريخ.