إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

الأربعاء، 15-04-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إن نحو 400 عسكري أمريكي أُصيبوا منذ بدء العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بينهم 3 تعرضوا لإصابات خطيرة.اضافة اعلان


وأضاف هوكينز لوكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء: "أُصيب نحو 400 عسكري أمريكي منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير"، موضحاً أن 399 عسكرياً أُصيبوا، بينهم 3 إصابات خطيرة، فيما عاد 354 إلى الخدمة.

وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ 13 عسكرياً، بينهم 7 قُتلوا في أعمال قتالية، و6 جراء ضربة إيرانية في الكويت، فيما توفي آخر متأثراً بجروح أُصيب بها في السعودية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير توجيه ضربات إلى أهداف على الأراضي الإيرانية، وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص.

وفي 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد من دون نتائج.

وفي الوقت نفسه، لم ترد أنباء عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

F

أخبار محلية السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

. هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

فن ومشاهير هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

عربي ودولي واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

طب وصحة تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

ا

أخبار محلية رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية

ب

أخبار محلية حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة



 






الأكثر مشاهدة