إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

وأضاف هوكينز لوكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء: "أُصيب نحو 400 عسكري أمريكي منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير"، موضحاً أن 399 عسكرياً أُصيبوا، بينهم 3 إصابات خطيرة، فيما عاد 354 إلى الخدمة.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ 13 عسكرياً، بينهم 7 قُتلوا في أعمال قتالية، و6 جراء ضربة إيرانية في الكويت، فيما توفي آخر متأثراً بجروح أُصيب بها في السعودية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير توجيه ضربات إلى أهداف على الأراضي الإيرانية، وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص.
وفي 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد من دون نتائج.
وفي الوقت نفسه، لم ترد أنباء عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
روسيا اليوم
-
