إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيرة أطلقت من لبنان

ويستمر حزب الله في توجيه الضربات الصاروخية والمسيرات نحو أهداف عسكرية واستراتيجية في الأراضي المحتلة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت .
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