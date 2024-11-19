إصابة 5 جنود إسرائيليين بمسيرة أطلقت من لبنان

12:23 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 جنود -حالة اثنين منهم خطيرة- في استهداف موقع عسكري بمسيرة أطلقت من لبنان صباح اليوم. اضافة اعلان





ويستمر حزب الله في توجيه الضربات الصاروخية والمسيرات نحو أهداف عسكرية واستراتيجية في الأراضي المحتلة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت .

