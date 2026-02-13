إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا إثر التظاهرات في إيران

وقال حجة كرماني، محامي المتحدث باسم جبهة الإصلاح جواد إمام والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، لوكالة إسنا مساء الخميس، إنه تم إطلاق سراح موكّلَيه "قبل بضع دقائق بعد دفعهما كفالة". وتعدّ جبهة الإصلاح الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي.
وأضاف في التصريحات التي نقلتها لاحقا صحيفة "اعتماد" أنه قد يتم إطلاق سراح رئيسة جبهة الاصلاح آذر منصوري "خلال الأيام المقبلة".
