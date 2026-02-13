إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا إثر التظاهرات في إيران

09:48 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت السلطات الإيرانية مساء الخميس سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا في الأيام الماضية في إيران في أعقاب التظاهرات الحاشدة التي هزت الجمهورية الإسلامية في كانون الثاني/يناير، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.





وقال حجة كرماني، محامي المتحدث باسم جبهة الإصلاح جواد إمام والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، لوكالة إسنا مساء الخميس، إنه تم إطلاق سراح موكّلَيه "قبل بضع دقائق بعد دفعهما كفالة". وتعدّ جبهة الإصلاح الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي.



وأضاف في التصريحات التي نقلتها لاحقا صحيفة "اعتماد" أنه قد يتم إطلاق سراح رئيسة جبهة الاصلاح آذر منصوري "خلال الأيام المقبلة".

