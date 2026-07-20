إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية ".
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