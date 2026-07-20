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إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية، في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من
ارشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية، في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان مقتضب "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية ".
 
 


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