إطلاق صافرات الإنذار في الكويت

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني.
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