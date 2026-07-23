إطلاق صافرات الإنذار في الكويت

11:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. اضافة اعلان





من جانبه، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني.





