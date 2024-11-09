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إطلاق صفارات الإنذار في إصبع الجليل

صفارات الانذار
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 07:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

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وكان قد قال حزب الله اللبناني إنه قصف بالصواريخ للمرة الثانية مدينة صفد المحتلة ومستوطنة كريات شمونة، إلى جانب قصفه مستوطنات حتسور هاجليليت وكتسرين و روش بينا.

 
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