إطلاق صفارات الإنذار مجددا اليوم في البحرين

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "تم إطلاق صفارة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".
وكانت صفارات الإنذار قد أُطلقت للمرة الأولى عند الساعة 4:40 فجر الاثنين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة استعدادها لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تواصل إيران إطلاق صواريخ باتجاه عدد من الدول في المنطقة.
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