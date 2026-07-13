الإثنين 2026-07-13 08:31 ص

إطلاق صفارات الإنذار مجددا اليوم في البحرين

البحرين
البحرين
 
الإثنين، 13-07-2026 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   دوت صفارات الإنذار في البحرين، الاثنين، للمرة الثانية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، التي دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، في ظل التطورات الأمنية بالمنطقة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "تم إطلاق صفارة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وكانت صفارات الإنذار قد أُطلقت للمرة الأولى عند الساعة 4:40 فجر الاثنين.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة استعدادها لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تواصل إيران إطلاق صواريخ باتجاه عدد من الدول في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق قذيفة أميركية على إيران

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران

الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران

أخبار محلية الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران

البحرين

عربي ودولي إطلاق صفارات الإنذار مجددا اليوم في البحرين

صاروخ إيراني.

عربي ودولي الكويت تعلن أنها تتصدى لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي

وفيات الاثنين 13-7-226

الوفيات وفيات الاثنين 13-7-2026

أجواء صيفية عادية الاثنين

الطقس الأرصاد: أجواء صيفية عادية الاثنين

رودري يوجه رسالة خاصة إلى يامال قبل مواجهة فرنسا في المونديال

كأس العالم رودري يوجه رسالة خاصة إلى يامال قبل مواجهة فرنسا في المونديال

أكثر من 10 آلاف وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى

عربي ودولي أكثر من 10 آلاف وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى



 
 






الأكثر مشاهدة

 