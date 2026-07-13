إطلاق صفارات الإنذار مجددا اليوم في البحرين

07:40 ص

الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار في البحرين، الاثنين، للمرة الثانية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، التي دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، في ظل التطورات الأمنية بالمنطقة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "تم إطلاق صفارة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".



وكانت صفارات الإنذار قد أُطلقت للمرة الأولى عند الساعة 4:40 فجر الاثنين.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة استعدادها لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تواصل إيران إطلاق صواريخ باتجاه عدد من الدول في المنطقة.





