إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية

الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل. كما ذكرت أنه تم اطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

