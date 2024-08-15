إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية

الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل. كما ذكرت أنه تم اطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.
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