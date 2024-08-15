 
الخميس 2024-08-15 09:49 ص
 


إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية

صاروخ
تعبيرية




 

الخميس، 15-08-2024 09:38 ص

الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل. كما ذكرت أنه تم اطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

 

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