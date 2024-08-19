إطلاق 3 مسيّرات و10 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت صباح اليوم الاثنين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي.

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