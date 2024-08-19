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إطلاق 3 مسيّرات و10 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي

آثار القصف الصاروخي المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
آثار القصف الصاروخي المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الإثنين، 19-08-2024 10:05 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت صباح اليوم الاثنين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي.

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بدوره، أكد موقع واللا العبري إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

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