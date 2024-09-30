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إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل

إطلاق صاروخ من لبنان
لحظة إطلاق صاروخ من لبنان
الإثنين، 30-09-2024 12:04 م

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية برصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق عدة شمالي إسرائيل.

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وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بسقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق في شمال إسرائيل مما أدى لاندلاع حرائق في بعض المناطق.

 
gnews

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