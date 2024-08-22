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إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري
الخميس، 22-08-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "سانا" بأنه تمت إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري.

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واستأنف البرلمان أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة التشريعية الرابعة، التي علقها أمس الأربعاء، لاستكمال أداء القسم الدستوري لكل الأعضاء، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.

وبدأ مجلس الشعب، الذي انتخب أعضاءه في 18 يونيو الماضي، جلسته الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا، محمد خير دياب الماشي، وأدى عدد من الأعضاء القسم الدستوري.

وعقب انتخاب الصباغ، علق مجلس الشعب جلسته الافتتاحية لمدة نصف ساعة، على أن تستكمل بعد ذلك لانتخاب أعضاء مكتب المجلس.

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