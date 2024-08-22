إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري

وبدأ مجلس الشعب، الذي انتخب أعضاءه في 18 يونيو الماضي، جلسته الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا، محمد خير دياب الماشي، وأدى عدد من الأعضاء القسم الدستوري.
وعقب انتخاب الصباغ، علق مجلس الشعب جلسته الافتتاحية لمدة نصف ساعة، على أن تستكمل بعد ذلك لانتخاب أعضاء مكتب المجلس.
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