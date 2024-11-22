إعادة تشغيل صالة ركاب في مطار غاتويك بلندن بعد إنذار أمني

الوكيل الإخباري- أعاد مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، تشغيل صالة الركاب الجنوبية بعد إخلائها إثر إنذار أمني اليوم الجمعة، مما تسبب في تعطيل حركة السفر لآلاف الركاب.

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