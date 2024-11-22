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إعادة تشغيل صالة ركاب في مطار غاتويك بلندن بعد إنذار أمني

بريطانيا
بريطانيا
الجمعة، 22-11-2024 11:26 م

الوكيل الإخباري-    أعاد مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، تشغيل صالة الركاب الجنوبية بعد إخلائها إثر إنذار أمني اليوم الجمعة، مما تسبب في تعطيل حركة السفر لآلاف الركاب.

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وقالت الشرطة البريطانية، إنها أرسلت فريقاً متخصصاً في التعامل مع المتفجرات للتحقق من جسم مشبوه عُثر عليه بين الأمتعة. وأكد المطار في بيان أن "الإنذار الأمني تم التعامل معه وإزالته بنجاح من قِبل الشرطة"، مضيفاً أن الصالة أعيد فتحها للموظفين وأصبحت متاحة للركاب.

 
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