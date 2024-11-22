إعادة تشغيل صالة ركاب في مطار غاتويك بلندن بعد إنذار أمني

وقالت الشرطة البريطانية، إنها أرسلت فريقاً متخصصاً في التعامل مع المتفجرات للتحقق من جسم مشبوه عُثر عليه بين الأمتعة. وأكد المطار في بيان أن "الإنذار الأمني تم التعامل معه وإزالته بنجاح من قِبل الشرطة"، مضيفاً أن الصالة أعيد فتحها للموظفين وأصبحت متاحة للركاب.
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