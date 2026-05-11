الثلاثاء 2026-05-12 12:56 ص

إعادة فتح معبر حدودي بين تركيا وسوريا بعد إغلاقه 12 عاما

الإثنين، 11-05-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري-   يعاد الثلاثاء فتح أحد المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون الاثنين، ما يعني إنهاء إغلاق استمر 12 عاما.

وتعد إعادة فتح معبر أكاكالي الذي يقع تقريبا في منتصف الحدود التركية مع سوريا التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، أحدث خطوة في مسيرة دمشق نحو تطبيع العلاقات مع جيرانها.


وفي عام 2014، أغلقت تركيا المعبر الذي يقع مباشرة على الحدود من تل أبيض في شمال سوريا، وذلك بعدما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المدينة، بعد هزيمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

 
 


إعادة فتح معبر حدودي بين تركيا وسوريا بعد إغلاقه 12 عاما

