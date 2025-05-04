إعدام سعوديين بعد تورطهما بأعمال إرهابية - أسماء

ووفق البيان، فقد انضم الجانيان إلى تنظيمات إرهابية في الخارج، والتحقا بمعسكرات تدريبية، وتعلما صناعة المتفجرات، وقاما بحيازتها واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب أعمال إرهابية.
وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليهما، وأُجريت معهما التحقيقات اللازمة، وتم توجيه الاتهامات إليهما بشكل رسمي، ليُحالا إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا شرعيًا بقتلهما تعزيرًا، وتم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ الحكم يوم السبت في المنطقة الشرقية.
عكاظ
-
أخبار متعلقة
-
صفقة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار للسعودية قبيل زيارة ترامب
-
بدء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان اليوم
-
الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى 21 دولة
-
انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا
-
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية أمريكية
-
"أكسيوس": وزير الدفاع الأمريكي يخطط لزيارة إسرائيل قبل رحلة ترامب للشرق الأوسط
-
إحباط مخطط إرهابي واعتقال 5 مشتبهين في بريطانيا
-
تحطم طائرة فوق منازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية