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إعدام سعوديين بعد تورطهما بأعمال إرهابية - أسماء

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
 
الأحد، 04-05-2025 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين حسن محمد حسن غيث، وعبدالله محمد حسن غيث، وكلاهما من الجنسية السعودية، وذلك لثبوت تورطهما في عدد من الجرائم الإرهابية.اضافة اعلان


ووفق البيان، فقد انضم الجانيان إلى تنظيمات إرهابية في الخارج، والتحقا بمعسكرات تدريبية، وتعلما صناعة المتفجرات، وقاما بحيازتها واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب أعمال إرهابية.

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليهما، وأُجريت معهما التحقيقات اللازمة، وتم توجيه الاتهامات إليهما بشكل رسمي، ليُحالا إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا شرعيًا بقتلهما تعزيرًا، وتم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ الحكم يوم السبت في المنطقة الشرقية.

عكاظ
 
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