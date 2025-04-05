السبت 2025-04-05 12:35 م
 

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري- أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بأن إعصارا دمر مستودعا زراعيا يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخله في جنوب إسبانيا.اضافة اعلان


وبحسب تقارير فرق الإنقاذ، تم استدعاء طواقم الطوارئ إلى موقع الحادث في منطقة قريبة من بلدة دوس هيرمانوس القريبة من إشبيلية في منطقة الأندلس قرابة الساعة 11:35 دقيقة صباحا بالتوقيت الاسباني، بعد أن اقتلعت الرياح العاتية سقف المستودع البالغ مساحته 500 متر مربع مما تسبب في انهياره بالكامل على العمال المحاصرين .

من جانبه، أعلن وزير العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسباني عن تشكيل فريق تحقيق خاص لمعرفة ظروف الحادث.

كما علقت النقابات العمالية على المأساة، حيث أكدت كارمن تيرادو أمينة سر نقابة "لجان العمال" في إشبيلية على ضرورة التزام الشركات بوقف العمل فور صدور تحذيرات الطقس السيء، مشيرة إلى أن إهمال هذه الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى كوارث مماثلة.

والجدير بالذكر أن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة العاملين في البيئات الزراعية، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن منطقة أندلوسيا تشهد بين الحين والآخر عواصف عنيفة، لكن حوادث بهذا المستوى من الخطورة تظل نادرة الحدوث، وقد ناشد المسؤولون الاسبانيون مواطنيهم بعدم الاقتراب من موقع الكارثة حتى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ.



روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

باها الأردن الوطني

أخبار محلية 12 متسابقا يشاركون في باها الأردن

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان

عربي ودولي إقالة مساعد الرئيس الإيراني.. والسبب "رحلة قطبية فاخرة"

اا

منوعات استعادة لمعان البلاط والسيراميك بسهولة

تعبيرية

عربي ودولي رسائل تثير الذعر بين الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة

غ

طب وصحة طرق لتنظيم معدلات سكر الدم قبل الإصابة به؟

ترامب

عربي ودولي قيادي أوروبي يدعو لمواجهة ترامب

ت

أخبار محلية توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت

ا

عربي ودولي إسقاط 49 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 9 مناطق روسية



 
 





الأكثر مشاهدة