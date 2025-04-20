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إعلام أمريكي: ترامب قد يقلص عمل وزارة الخارجية في إفريقيا

ل
دونالد ترامب
 
الأحد، 20-04-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية أمريكية الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوقع الأسبوع المقبل أمرا تنفيذيا من شأنه تقليص أنشطة وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب، قد يوقع أمرا بهدف تقليص أنشطة الخارجية في القارة الإفريقية وإغلاق عدد من السفارات والقنصليات "غير الأساسية".

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ومن شأن أمر تنفيذي كهذا، إعادة هيكلة وزارة الخارجية بشكل جذري، بما في ذلك تقليص جميع الأنشطة تقريبا في إفريقيا وإغلاق السفارات والقنصليات في القارة.


ويهدف الأمر، الذي قد يوقعه الرئيس ترامب الأسبوع المقبل، إلى إجراء "إعادة تنظيم منضبطة" لوزارة الخارجية و"تبسيط تنفيذ المهام" من خلال الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.


وبموجب الأمر التنفيذي، سيتم إغلاق السفارات والقنصليات "غير الأساسية" في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، وسيتم إرسال الدبلوماسيين إلى إفريقيا في "مهام مستهدفة".

 

RT

 
gnews

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