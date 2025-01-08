 
الأربعاء 2025-01-08 01:10 ص
 

إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان

بايدن
بايدن
الأربعاء، 08-01-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر مطلعة "إدارة بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرع انتشاره جنوبا خاصة جنوب نهر الليطاني".

اضافة اعلان


واضاف "الجيش الإسرائيلي نفذ أمس انسحابا من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني بالمنطقة".


وبين "الإدارة الأميركية واللاعبون الإقليميون يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية".


وتابع "إدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان".

 
gnews

أحدث الأخبار

الأنوروا

فلسطين الأونروا: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفينا

ارشيفية

فلسطين مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

ارشيفية

عربي ودولي مصر.. انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر مجاور له بالإسكندرية

بايدن

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

اللوز

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو مزارعي اللوزيات لتجهيز أشجارهم للموسم الجديد

الامن العام

أخبار محلية مقتل مطلوب مصنف بالخطر في اشتباك مع الأمن العام في الطفيلة

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني الأردني يشيد بزيارة وزير الخارجية السوري إلى الأردن ويؤكد أهمية التعاون المشترك



 




الأكثر مشاهدة