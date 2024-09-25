إعلام إسرائيلي: رفض حزب الله إبرام اتفاق نيل للشرعية

وأشارت إلى أن فرص نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة وفق التقديرات الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يفوض وزيرا لإخطار واشنطن بالاستعداد للتفاوض
-
51 شهيدا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم
-
إسرائيل تستدعي لواءي احتياط
-
حزب الله يعلن قصف مستوطنة ساعر
-
أحدهم في حالة خطرة .. 3 جرحى إسرائيليين إثر سقوط صواريخ من لبنان
-
وفاة 4 من أفراد الجيش الإماراتي إثر تعرضهم لحادث .. بيان رسمي
-
غروسي: إيران مستعدة للعودة لمحادثات الملف النووي
-
خامنئي ينتقد الصمت "المخزي" وحفيد الخميني يوجه رسالة لحزب الله