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إعلام إسرائيلي: رفض حزب الله إبرام اتفاق نيل للشرعية

حزب الله
حزب الله
الأربعاء، 25-09-2024 07:49 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق بناء على المبادرة الأميركية الجديدة، لكن إذا رفض حزب الله فإنها ستنال الشرعية لعمليتها، وفق تعبيرها.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن فرص نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة وفق التقديرات الإسرائيلية.
 
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