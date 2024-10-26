 
السبت 2024-10-26 08:52 م
 

إعلام إسرائيلي: لم يتم إبلاغ إيران بموعد الهجوم عليها

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
السبت، 26-10-2024 07:30 م

الوكيل الإخباري-   كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تل أبيب لم تبلغ طهران مسبقا بتفاصيل الهجوم عليها سواء بشأن موعده أو أهدافه أو قوته.

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وذكرت القناة أن الحكومة حظرت على الوزراء إجراء مقابلات بخصوص الهجوم الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية.

 
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