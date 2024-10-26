إعلام إسرائيلي: لم يتم إبلاغ إيران بموعد الهجوم عليها

الوكيل الإخباري- كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تل أبيب لم تبلغ طهران مسبقا بتفاصيل الهجوم عليها سواء بشأن موعده أو أهدافه أو قوته.

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