إعلام إسرائيلي: نتنياهو صدق على اغتيال نصر الله

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل سفره إلى نيويورك.

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بدورها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فور هبوطه في إسرائيل لإجراء مشاورات أمنية.