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إعلام إسرائيلي: نتنياهو صدق على اغتيال نصر الله

حسن نصر الله ونتنياهو
حسن نصر الله ونتنياهو
الجمعة، 27-09-2024 08:42 م

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل سفره إلى نيويورك.

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بدورها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فور هبوطه في إسرائيل لإجراء مشاورات أمنية.

 

وأضافت أن وزير الدفاع يوآف غالانت تابع تنفيذ الغارات على مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت من مقر قيادة سلاح الجو في تل أبيب، مشيرة إلى أنه كان برفقة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ونائبه وقائد سلاح الجو ومسؤولين كبار آخرين في المنظومة الأمنية.

 
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