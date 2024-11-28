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إعلام إسرائيلي يتحدث عن بنود سرية باتفاق لبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان
الخميس، 28-11-2024 02:02 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير إسرائيلي ان الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية.

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وبينت ان الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمن بندا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران.


وأضافت "أدخلنا واشنطن فعليا إلى لبنان كمسؤول رئيسي وهذا إنجاز كبير".


وتابعت" وثيقة أخرى تناولت مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها رئيسة آلية الرقابة في لبنان".


وأشارت "واشنطن ستوجه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات والرد عليها بشكل فعال".

 
gnews

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