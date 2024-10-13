إعلام إسرائيلي: 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

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الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه تم إطلاق نحو 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الغربي منذ منتصف الليل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات في الجليل الأعلى وفي المطلة شمال إسرائيل. اضافة اعلان





وكان حزب الله قال في عدة بيانات له منذ فجر اليوم الأحد إنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لمنطقة تل المدوّر في بلدة رامية، مشيرا إلى أنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاروخ موجه.



كما استهدف آلية مدرعة إسرائيلية واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية.

وأضاف حزب الله أنه استهدف "زرعيت" شمالي إسرائيل بصاروخ بركان.