إعلام إسرائيلي: 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

وكان حزب الله قال في عدة بيانات له منذ فجر اليوم الأحد إنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لمنطقة تل المدوّر في بلدة رامية، مشيرا إلى أنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاروخ موجه.
كما استهدف آلية مدرعة إسرائيلية واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية.
وأضاف حزب الله أنه استهدف "زرعيت" شمالي إسرائيل بصاروخ بركان.
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