الأحد 2026-04-19 11:23 م

إعلام إيراني: القوات الأمريكية تطلق النار على سفينة إيرانية لإجبارها على العودة

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصدر مطلع، أن القوات الأمريكية أقدمت على إطلاق النار صوب سفينة تجارية إيرانية في محاولة قسرية لإجبارها على التراجع وتغيير مسارها.


وأوضح المصدر أن هذا الاعتداء يمثل خرقا لقوانين الملاحة الدولية، ويأتي في سياق المحاولات الأمريكية المستمرة لتضييق الخناق على حركة التجارة البحرية التابعة لطهران في المياه الإقليمية والدولية.
 
 


تربية عجلون تشارك ببرنامج القيادة للمدارس

أخبار محلية تربية عجلون تشارك ببرنامج القيادة للمدارس

تلفريك عجلون

أخبار محلية انطلاق مهرجان ربيع عجلون الخميس

علم باكستان.

عربي ودولي رئيس الوزراء الباكستاني: أجريت محادثة بناءة مع بزشكيان عن تطورات الوضع الإقليمي

الأردن يؤكد ضرورة تطبيق خطة ترمب حول غزة بكل بنودها

أخبار محلية الأردن يؤكد ضرورة تطبيق خطة ترمب حول غزة بكل بنودها

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

عربي ودولي بريطانيا تؤكد دعمها لدول الخليج العربية

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مقتل 8 أطفال في إطلاق نار عشوائي بولاية لويزيانا الأميركية

علم ايران

عربي ودولي انقطاع الإنترنت المطول في إيران يلقي بظلال ثقيلة على رواد الأعمال



 
 






