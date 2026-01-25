إعلام إيراني: خامنئي ينتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض

10:25 ص

قالت مصادر إيرانية اليوم الأحد، إن المرشد الأعلى علي خامنئي انتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض في طهران، بعد ترجيح كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تزايد خطر الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران.





وُوصف الملجأ بموقع محصّن وبأنفاق مترابطة، وفق موقع "إيران انترناشيونال" المعارض.



ومن جهة أخرى، قال الموقع، إن مسعود خامنئي، نجل المرشد الأعلى الثالث، تولى إدارة شؤون مكتب المرشد اليومية، وأصبح قناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية في الحكومة.



ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس، أن "أسطولاً عسكرياً" أمريكياً ضخماً يتجه نحو الخليج، حيث يواصل الضغط على إيران رغم تقليله أخيراً من احتمال شن ضربات عسكرية.



وتراجع ترامب في الاسبوع الماضي عن تهديده بضرب إيران رداً على القمع الدامي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مبرراً خطوته بوقف طهران إعدام المتظاهرين. لكنه عاد الخميس ليؤكد استمرار الاستعدادات العسكرية.

