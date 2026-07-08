إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك

كما أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات، مساء الأربعاء، في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.
وقالت الوكالة إن أصوات انفجارات سمعت أيضا من جهة البحر قبالة الساحل الغربي لمنطقة سيريك، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الانفجارات أو الأهداف التي طالتها.
وأضافت فارس أن "القوات الأمريكية شنت الليلة الماضية هجمات على عدة نقاط في المحافظات الجنوبية"، مشيرة إلى أن ذلك قوبل، بحسب الوكالة، بـ"رد من القوات المسلحة الإيرانية".
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