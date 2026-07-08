إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة مهر الإيرانية قبل قليل بسماع دوي انفجار في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن بدء هجوم أمريكي محتمل على أهداف إيرانية.

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كما أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات، مساء الأربعاء، في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.



وقالت الوكالة إن أصوات انفجارات سمعت أيضا من جهة البحر قبالة الساحل الغربي لمنطقة سيريك، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الانفجارات أو الأهداف التي طالتها.