إعلام حوثي: غارتان أميركيتان جديدتان على اليمن

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن غارتين أميركيتين جديدتين استهدفتا منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن. اضافة اعلان





وأضافت "استشهد 6 وأصيب 20 آخرون في العدوان الأميركي على مصنع للسيراميك في بني مطر غرب صنعاء".