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إعلام حوثي: غارتان أميركيتان جديدتان على اليمن

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 14-04-2025 12:14 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن غارتين أميركيتين جديدتين استهدفتا منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن.اضافة اعلان


وأضافت "استشهد 6 وأصيب 20 آخرون في العدوان الأميركي على مصنع للسيراميك في بني مطر غرب صنعاء".
 
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