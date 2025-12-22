إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن

08:48 م

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود ومصادر لم تذكر أسمائهم أن مناورات صاروخية أُجريت في عدة مدن الاثنين، في ثاني مناورات من نوعها خلال شهر.





وذكرت شبكة "إن.بي.سي" نيوز السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديدًا يستلزم تحركًا سريعًا.



ونشرت قناة "نورنيوز" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عبر تطبيق "تيليجرام" مقاطع فيديو لما بدا أنها عمليات إطلاق صواريخ، دون تحديد مكانها.



وذكرت التقارير أن عمليات الإطلاق تمت من كل من طهران وأصفهان ومشهد.



وفي وقت لاحق من الاثنين نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن "مصادر مطلعة" نفيها لاختبار الصواريخ، وقالت إن الصور المتداولة كانت "لطائرات على ارتفاعات عالية". ولم يتم تقديم أي توضيح بشأن التقارير المتضاربة.



وذكرت شبكة "إن.بي.سي" أن مسؤولين إسرائيليين عبّروا عن قلقهم من أن إيران تعيد بناء مواقع التخصيب النووي التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران، وأنهم يستعدون لعرض خيارات على الرئيس ترامب بشأن مهاجمة برنامج الصواريخ مجددًا.



وأجرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر مناورات استمرت يومين بهدف التصدي للتهديدات الأجنبية، حيث أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف وهمية في الخليج.

