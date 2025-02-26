إعلام: زيلينسكي يزور واشنطن يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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