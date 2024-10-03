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إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي

شعار حزب الله
حزب الله
الخميس، 03-10-2024 05:16 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الخميس، إن قوة من وحدة إيغوز بلواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي أحبطت أمس الأربعاء محاولة اختطاف جثة جندي.اضافة اعلان


وأضافت أن القتال دار من مسافة صفر وطاقم المسيّرات بوحدة إيغوز هاجم آليات جاءت لتعزيز قوات الرضوان بحزب الله.
 
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