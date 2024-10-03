إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي

وأضافت أن القتال دار من مسافة صفر وطاقم المسيّرات بوحدة إيغوز هاجم آليات جاءت لتعزيز قوات الرضوان بحزب الله.
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