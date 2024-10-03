إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي

05:16 م

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الخميس، إن قوة من وحدة إيغوز بلواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي أحبطت أمس الأربعاء محاولة اختطاف جثة جندي. اضافة اعلان





وأضافت أن القتال دار من مسافة صفر وطاقم المسيّرات بوحدة إيغوز هاجم آليات جاءت لتعزيز قوات الرضوان بحزب الله.