إعلام عبري: تل أبيب تؤكد على واشنطن ودول غربية الدفاع عنها

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر أن تقديرات في إسرائيل تفيد أن الهجوم قد يكون متعددا بمشاركة حركة حماس.



وأضافت أن إسرائيل تجري اتصالات مع واشنطن ودول غربية للتأكد من مشاركتها في الدفاع عنها.