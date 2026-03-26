إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بإطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في عدة مدن ومناطق بينها حيفا وعكا.





وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا ومناطق عدة شمال إسرائيل إثر هجوم صاروخي.



يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب على جبهات متعددة، مع استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية، بالتزامن مع الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.









