الخميس 2026-03-26 11:40 م

إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال

إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال
إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال
 
الخميس، 26-03-2026 10:45 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بإطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في عدة مدن ومناطق بينها حيفا وعكا.اضافة اعلان


وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا ومناطق عدة شمال إسرائيل إثر هجوم صاروخي.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب على جبهات متعددة، مع استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية، بالتزامن مع الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.
 
 


إليك أبرز ما جاء في اتصال الصفدي مع وزير الخارجية الأميركي

أخبار محلية إليك أبرز ما جاء في اتصال الصفدي مع وزير الخارجية الأميركي

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في بيت لحم

بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

أخبار محلية بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال

عربي ودولي إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال

وزراء النقل بالتعاون الخليجي يبحثون تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء

أخبار محلية وزراء النقل بالتعاون الخليجي يبحثون تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء

غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران

عربي ودولي غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران

إقليم البترا: إعادة استقبال زوار المحمية الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهرًا

أخبار محلية إقليم البترا: إعادة استقبال زوار المحمية الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهرًا

الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج

أخبار محلية الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج



 






