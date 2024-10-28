إعلام عبري: مجلس الحرب يجهز لضربة ثانية على إيران

11:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708062 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت القناة الثالثة عشر العبرية أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بحث توجيه ضربة عسكرية ثانية لإيران ردا على إطلاق طائرة مسيرة على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نتنياهو في قيساريا. اضافة اعلان





وقالت القناة إنّ حكومة الحرب تحضر فعلًا لهجوم آخر على إيران.