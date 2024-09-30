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إعلام غربي: إيران بحالة ضعف وحزب الله تحت الصدمة

خطاب سابق لحسن نصر الله
خطاب سابق لحسن نصر الله
الإثنين، 30-09-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أن حزب الله اللبناني ما زال تحت الصدمة، وأنه مع حليفته إيران في حالة ضعف ولم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة، ومن غير المرجح أن يصعدا الصراع.

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ونقل موقع بلومبيرغ عن مسؤولين في الولايات المتحدة والمنطقة أنه من غير المرجح أن يؤدي اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإشعال حرب مباشرة مع إيران.


وأضاف المسؤولون أن طهران ستركز على إعادة بناء حزب الله والحفاظ على شبكتها من وكلائها في المنطقة.


من جهته، قال مصدر مطلع إن إيران ستحاول نقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، مضيفا أنه سيتحول كل من العراق وسوريا إلى قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله.


وأضاف المصدر أن حزب الله بنى شبكة أنفاق على الحدود السورية اللبنانية وأن بعض قادته فروا إلى سوريا.

في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت غارات صغيرة بجنوب لبنان، وتقوم بجمع معلومات استخبارية.


وشملت العمليات الإسرائيلية -وفق المصادر- دخول أنفاق حزب الله الواقعة على طول الحدود.

 
gnews

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