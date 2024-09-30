إعلام غربي: إيران بحالة ضعف وحزب الله تحت الصدمة

ونقل موقع بلومبيرغ عن مسؤولين في الولايات المتحدة والمنطقة أنه من غير المرجح أن يؤدي اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإشعال حرب مباشرة مع إيران.
وأضاف المسؤولون أن طهران ستركز على إعادة بناء حزب الله والحفاظ على شبكتها من وكلائها في المنطقة.
من جهته، قال مصدر مطلع إن إيران ستحاول نقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، مضيفا أنه سيتحول كل من العراق وسوريا إلى قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله.
وأضاف المصدر أن حزب الله بنى شبكة أنفاق على الحدود السورية اللبنانية وأن بعض قادته فروا إلى سوريا.
في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت غارات صغيرة بجنوب لبنان، وتقوم بجمع معلومات استخبارية.
وشملت العمليات الإسرائيلية -وفق المصادر- دخول أنفاق حزب الله الواقعة على طول الحدود.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين يندد باغتيال حسن نصر الله وقصف لبنان الذي زعزع المنطقة
-
مئات الإسرائيليين عالقون في مطار أثينا
-
"الخارجية الإيرانية": طهران لن ترسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل
-
زلزال يضرب باكستان
-
ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني
-
مجهول صافحه ولطخ يديه بمادة ساعدت إسرائيل في تعقبه .. هكذا اغتيل نصرالله
-
نائب نصر الله: العدو يجن جنونه من حزب الله وجاهزون للالتحام برياً في أي وقت
-
إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل