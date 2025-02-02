إعلان حالة التأهب الجوي في ثماني مقاطعات أوكرانية

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الأحد إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وسبع مقاطعات أوكرانية أخرى.

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ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة سومي عند الساعة 11:19 بتوقيت موسكو.