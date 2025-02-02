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إعلان حالة التأهب الجوي في ثماني مقاطعات أوكرانية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 02-02-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الأحد إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وسبع مقاطعات أوكرانية أخرى.

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ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة سومي عند الساعة 11:19 بتوقيت موسكو.

 

كما أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية أن صافرات الإنذار انطلقت في مقاطعة خاركوف عند الساعة 18:53 بتوقيت موسكو، ثم انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية لتشمل مقاطعات، كييف، تشرنيغوف، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، كيروفوغراد.

بدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وأكد الكرملين مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

 
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