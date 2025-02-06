إعلان حالة التأهب الجوي في ثماني مقاطعات أوكرانية

كما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية فجر الخميس بوقوع انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مدينة خيرسون.
بدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
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