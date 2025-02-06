 
الخميس 2025-02-06 03:56 ص
 

إعلان حالة التأهب الجوي في ثماني مقاطعات أوكرانية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 06-02-2025 02:36 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر اليوم الخميس إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وسبع مقاطعات أوكرانية أخرى.

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ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي وتشرنيغوف، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد فجر اليوم الخميس.

 

وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية، أن صافرات الإنذار كانت قد انطلقت أيضا في مقاطعة كييف عند الساعة 23:36 بتوقيت موسكو ليل الأربعاء.

كما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية فجر الخميس بوقوع انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مدينة خيرسون.

بدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

 
gnews

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