إعلان حالة التأهب الجوي في ثماني مقاطعات أوكرانية

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر اليوم الخميس إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وسبع مقاطعات أوكرانية أخرى.

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ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي وتشرنيغوف، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد فجر اليوم الخميس.