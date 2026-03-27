إعلان هام صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بشأن إيران تسير "على نحو جيد للغاية"، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ رغم ما وصفه بتقارير إعلامية غير دقيقة.





وقال ترامب إن "المحادثات جارية حاليًا وتسير على نحو ممتاز، رغم ما تروجه وسائل الإعلام من تصريحات مغلوطة مناقضة للواقع".



وأضاف أنه قرر تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران لمدة عشرة أيام حتى السادس من نيسان، موضحًا أن ذلك جاء "بناءً على طلب إيران".





