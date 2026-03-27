إعلان هام صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الجمعة، 27-03-2026 12:00 ص
الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بشأن إيران تسير "على نحو جيد للغاية"، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ رغم ما وصفه بتقارير إعلامية غير دقيقة.اضافة اعلان


وقال ترامب إن "المحادثات جارية حاليًا وتسير على نحو ممتاز، رغم ما تروجه وسائل الإعلام من تصريحات مغلوطة مناقضة للواقع".

وأضاف أنه قرر تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران لمدة عشرة أيام حتى السادس من نيسان، موضحًا أن ذلك جاء "بناءً على طلب إيران".
 
 


