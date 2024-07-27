إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك في ايران غدا

وأضاف البيان: "تم تحديد الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) من الساعة 6 إلى 10 صباحا يوم السبت".
وأضاف البيان: "يسمح أيضا بالعمل عن بعد للموظفين غير القادرين على الحضور إلى مكان العمل بسبب ظروفهم الصحية".
وشهدت العاصمة طهران أشد أيامها حرارة ابتداء من ظهر الأربعاء وسجلت درجة حرارة 43 درجة في مدينة ورامين.
ويستمر ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة، وفق "إيران إينترنشنال".