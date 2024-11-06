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إغلاق مراكز الاقتراع الأميركية بجميع أنحاء البلاد

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-  أغلقت جميع مراكز الاقتراع في كافة الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها أمام المقترعين.

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ونظرا لأن الولايات المتحدة تمتد إلى عدة مناطق زمنية، فإن إغلاق مراكز الاقتراع استغرق عدة ساعات.

ولم يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية، بعد، على الرغم من أن ولايتين متأرجحتين رئيسيتين، فاز بهما المرشح الجمهوري، دونالد ترامب ويبدو أنه يقترب من الفوز. وللفوز، يحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وكالات

 
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