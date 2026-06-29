إفريقيا الوسطى.. تعلن تفشي الكوليرا

وقال وزير الصحة الإفريقي، بيير سومسي، إن بؤر الوباء رُصدت في منطقتي بيمبو ومبايكي جنوب غربي العاصمة بانغي، مشيرًا إلى بدء تنفيذ إجراءات لاحتواء التفشي وفتح تحقيق لتحديد مصدره، داعيًا السكان إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار المرض.
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