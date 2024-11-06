 
الأربعاء 2024-11-06 12:25 ص
 

إف بي آي: تهديدات كاذبة بوجود قنابل في مراكز اقتراع أمريكية

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
الأربعاء، 06-11-2024 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انهم على علم بتهديدات زائفة بوجود قنابل في أماكن الاقتراع في عدة ولايات.

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وأضاف "يبدو أن مصدر عديد من هذه التهديدات نطاقات بريد إلكتروني روسية".

 
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