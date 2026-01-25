إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

11:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762161 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية قبل عواصف شتوية عاتية، تسببت بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 230 ألف شخص في الغرب وصولًا إلى تكساس، وهددت بحالة من الشلل في الولايات الشرقية بسبب تساقط الثلوج بكثافة. اضافة اعلان





وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديد البرودة ستجتاح ثلثي البلاد الشرقيين الأحد وخلال الأسبوع.



ووصف الرئيس دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق السبت على إصدار تحذيرات طوارئ اتحادية من الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا، فرجينيا، تنيسي، جورجيا، نورث كارولاينا، ماريلاند، أركنسو، كنتاكي، لويزيانا، مسيسبي، وإنديانا، ووست فرجينيا.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".



ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، أعلنت 17 ولاية حالات طوارئ بسبب الطقس.



وأفاد موقع معني بتتبع انقطاع الكهرباء بأن الحالات آخذة في التزايد، وحتى الساعة 2:44 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:44 بتوقيت غرينتش) الأحد، انقطعت الكهرباء عن حوالي 230 ألف عميل في الولايات المتحدة، معظمهم في لويزيانا، مسيسبي، تكساس، وتنيسي.



كما أفاد موقع فلايت أوير المعني بتتبع الرحلات الجوية، أنه حتى الساعة 10:21 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية أمريكية كان من المقرر أن تنطلق السبت، وتم إلغاء أكثر من 9400 رحلة جوية كانت مقررة الأحد.

تم نسخ الرابط





