إلغاء بعض الرحلات الجوية الإسرائيلية .. هل اقتربت الأزمة ؟

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن "أسطولا حربيا" يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.
