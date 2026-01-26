إلغاء بعض الرحلات الجوية الإسرائيلية .. هل اقتربت الأزمة ؟

01:03 م

الوكيل الإخباري- ذكرت شركات العال وإسرائير وأركياع الإسرائيلية للطيران الاثنين أنها ستسمح بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب "حالة الضبابية" في المنطقة.





وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن "أسطولا حربيا" يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.







