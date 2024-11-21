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إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل

وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب
وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب
الخميس، 21-11-2024 11:07 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) الخميس، إن زيارة مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل أُلغيت، مشيرة إلى أن السبب وراء القرار هو تسريب معلومات سرية عن الزيارة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان "في ظل الظروف الحالية تقرر عدم الذهاب إلى إسرائيل الآن"، مضيفة أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقالت هولندا إنها ستلتزم بتنفيذ القرار إذا حضرا إلى البلاد.
 
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