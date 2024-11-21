إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل

وقالت الوزارة في بيان "في ظل الظروف الحالية تقرر عدم الذهاب إلى إسرائيل الآن"، مضيفة أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقالت هولندا إنها ستلتزم بتنفيذ القرار إذا حضرا إلى البلاد.
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