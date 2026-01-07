الأربعاء 2026-01-07 12:06 م

إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية
 
الأربعاء، 07-01-2026 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   أُلغيت نحو 100 رحلة جوية صباح الأربعاء في مطاري شارل ديغول و40 رحلة من مطار أورلي في باريس بسبب الثلوج، بحسب ما أفاد وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية.اضافة اعلان


وكان من المتوقع إلغاء هذه الرحلات منذ اليوم السابق.

ودعا تابارو إلى توخي الحذر "في جميع أنحاء البلاد". وتطال الثلوج والجليد شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة "نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية"، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، بينما من المتوقع أن تؤدي إلى فرض قيود كبيرة على الطرق والسفر الجوي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية

أخبار محلية أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور

541

منوعات بعد أكثر من 50 عاماً.. الكشف عن لغز أقدم قضية اختفاء في تكساس!

ن

منوعات هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم

طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية

عربي ودولي إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

السراحنة: سمعة الجامعات الأردنية تعكس تميز مخرجاتها في القطاع الصحي

شؤون برلمانية السراحنة: سمعة الجامعات الأردنية تعكس تميز مخرجاتها في القطاع الصحي

بحث أمين عام العمل وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة مع مستشار رئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية الدكتور ماركو فارك سبل التعاون تمهيدا لفتح أبواب تشغيل الممرضيين الأردني

أخبار محلية العمل تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا

انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن فنزويلا "ستسلم" ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمير

أسواق ومال النفط يتراجع عالميا بعد إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل نفطا إلى الولايات المتحدة

الأردن والاتحاد الأوروبي يدشنان مرحلة جديدة من الشراكة بقمة تاريخية في عمّان

أخبار محلية الأردن والاتحاد الأوروبي يدشنان مرحلة جديدة من الشراكة بقمة تاريخية في عمّان



 






الأكثر مشاهدة