إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

وكان من المتوقع إلغاء هذه الرحلات منذ اليوم السابق.
ودعا تابارو إلى توخي الحذر "في جميع أنحاء البلاد". وتطال الثلوج والجليد شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة "نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية"، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، بينما من المتوقع أن تؤدي إلى فرض قيود كبيرة على الطرق والسفر الجوي.
