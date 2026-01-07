إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

11:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760057 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أُلغيت نحو 100 رحلة جوية صباح الأربعاء في مطاري شارل ديغول و40 رحلة من مطار أورلي في باريس بسبب الثلوج، بحسب ما أفاد وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية. اضافة اعلان





وكان من المتوقع إلغاء هذه الرحلات منذ اليوم السابق.



ودعا تابارو إلى توخي الحذر "في جميع أنحاء البلاد". وتطال الثلوج والجليد شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة "نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية"، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، بينما من المتوقع أن تؤدي إلى فرض قيود كبيرة على الطرق والسفر الجوي.

تم نسخ الرابط





