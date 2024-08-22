إلهان عمر: بلينكن تعرض للإذلال في إسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت البرلمانية بمجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض لإذلال خلال زيارته إلى إسرائيل لبحث صفقة تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب كوري بوش في شيكاغو التي يعقد فيها المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي "الآن اسألوا أنفسكم. كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر 11 مرة ويتوسل من أجل إنهاء حادث. نواصل نحن تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيه".



وتابعت "كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول بأننا نحترم القانون الدولي، ليس فقط نفاق بل هو إذلال أيضا"، وفق تعبيرها.



وانتقدت البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر إدارة الرئيس جو بايدن لرفضها الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.



وتعليقا على تصريح بايدن بأنهم يعملون بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قالت إلهان عمر إن على مسؤولي الإدارة الأميركية أن يخجلوا لاستخدامهم مثل هذا التصريح، مشيرة إلى استمرار واشنطن في تقديم الأسلحة لإسرائيل.



وأضافت أن على إدارة بايدن التوقف عن إرسال الأسلحة لإسرائيل إذا كانت تريد حقا وقف إطلاق النار في غزة.



وإلهان عمر سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي، فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بأميركا.