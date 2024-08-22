إلهان عمر: بلينكن تعرض للإذلال في إسرائيل

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب كوري بوش في شيكاغو التي يعقد فيها المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي "الآن اسألوا أنفسكم. كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر 11 مرة ويتوسل من أجل إنهاء حادث. نواصل نحن تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيه".
وتابعت "كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول بأننا نحترم القانون الدولي، ليس فقط نفاق بل هو إذلال أيضا"، وفق تعبيرها.
وانتقدت البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر إدارة الرئيس جو بايدن لرفضها الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وتعليقا على تصريح بايدن بأنهم يعملون بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قالت إلهان عمر إن على مسؤولي الإدارة الأميركية أن يخجلوا لاستخدامهم مثل هذا التصريح، مشيرة إلى استمرار واشنطن في تقديم الأسلحة لإسرائيل.
وأضافت أن على إدارة بايدن التوقف عن إرسال الأسلحة لإسرائيل إذا كانت تريد حقا وقف إطلاق النار في غزة.
وإلهان عمر سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي، فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بأميركا.
-
أخبار متعلقة
-
صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة
-
إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري
-
والز يقبل ترشيحه نائبا لهاريس ويتعهد بالتصدي لأجندة ترامب
-
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لجميع أعضاء حكومة بزشكيان
-
الغاء 10 رحلات جوية في نيوزيلندا نتيجة ثوران بركان وايت أيلاند
-
فيضانات بأفغانستان تُسفر عن مصرع 10 أشخاص
-
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 10 مواقع جنوب لبنان