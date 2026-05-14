الخميس 2026-05-14 10:15 ص

إليك ما يجب معرفته عن محادثات لبنان وإسرائيل اليوم

الخميس، 14-05-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   تنطلق اليوم الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وسط تصعيد ميداني مستمر بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، مقتل 22 شخصًا بينهم 8 أطفال جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول لبناني قوله إن بيروت ستسعى خلال المحادثات إلى "ترسيخ وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في "وضع حد للموت والدمار".

وبحسب المعطيات، لن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذه الجولة، فيما تضم قائمة الوسطاء السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إلى جانب السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.

ويمثل الجانب اللبناني المبعوث الخاص سيمون كرم، وهو محامٍ ودبلوماسي مخضرم، بينما يضم الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر، المعروف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه المحادثات وسط ترقب لنتائجها، في ظل مساعٍ لاحتواء التصعيد ووقف نزيف الدم في المنطقة.
 
 


