إنذار بخطر الهجوم الجوي في معظم مناطق أوكرانيا

الوكيل الإخباري- تشير بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إلى صدور الإنذار بوجود خطر الهجوم الجوي في معظم المناطق الأوكرانية، مساء الأحد.

اضافة اعلان

وصدر الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة كييف في وقت متأخر من المساء.