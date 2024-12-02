إنذار بخطر الهجوم الجوي في معظم مناطق أوكرانيا

وبفارق زمني قصير دوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيركاسي وأوديسا وخاركوف وفينيتسا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف دون الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي
-
روسيا تعلن إسناد قوات النظام في إدلب وحماة وحلب
-
وزارة الصحة السورية: منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب تستأنف عملها بعد خروجها عن الخدمة
-
رسائل من أنقرة إلى واشنطن بشأن تطورات سوريا
-
الخارجية البريطانية: الوضع في سوريا هو خطأ نظام الأسد
-
عراقجي: نقلت للأسد رسالة دعم إيران لشخصه ولسوريا
-
ترامب يعين مسعد بولس مستشارا للشرق الأوسط
-
أميركا: لم نصل بعد لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة