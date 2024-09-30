إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة

وأكدت على لسان المسؤول الأميركي، أن إسرائيل بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز .
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