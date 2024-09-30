إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة

09:59 م

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الوكيل الإخباري- نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول أميركي رفيع، الأثنين، ان العملية الإسرائيلية بلبنان قد تبدأ الليلة وتستمر أياما لا أسابيع ضمن نطاق محدود. اضافة اعلان





وأكدت على لسان المسؤول الأميركي، أن إسرائيل بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز .